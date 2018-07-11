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Пенс розповів, що Трамп на зустрічі з Путіним буде шукати сфери для взаємодії

Пенс розповів, що Трамп на зустрічі з Путіним буде шукати сфери для взаємодії

Київ • УНН

 • 8909 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп на майбутній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде намагатися знайти можливості для поліпшення відносин між країнами і визначити області для спільної роботи. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує УНН.

Пенсу було поставлено питання про те, чи є президент РФ “ворогом або другом”. “Президент чітко дав зрозуміти, що у нас є інтереси, які стикаються з російськими”, — відповів він. Разом з тим, за словами Пенса, “це не змінює того факту”, що США і РФ “потрібно знайти спосіб працювати в сферах, що представляють спільні інтереси, над пошуком довгострокового рішення в Сирії”. “У нас є питання, що стосуються України, між нашими країнами існують і інші питання”, — додав він.

“Президент Трамп багато разів говорив, що він вірить в діалог. Він вірить у те, що потрібно зустрічатися з лідерами інших держав і намагатися визначити, де ми можемо домогтися прогресу в відносинах. І, думаю, він їде на саміт, будучи в значній мірі налаштованим на це”, — констатував Пенс.

Як повідомляв УНН, Порошенко побажав Трампу успіхів в зусиллях повернути Путіна в потрібне русло.

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