Педофила задержали в Донецкой области

“Вечером школьница гуляла вместе с бабушкой и младшим братом и решила пойти домой сама. В это время на улице возле своего дома стоял сосед. Он заманил девочку к себе в дом, пообещав купить сладостей и игрушек.

Первоклассница согласилась, зашла в гости, после чего вместе с мужчиной они сели в машину, съездили в магазин, где злоумышленник купил малышке сладости и машинки, и вернулись к нему домой. Там вор совершил развратные действия в отношении ребенка. Девочка испугалась, но смогла убежать. А чуть позже рассказала обо всем взрослым”, — говорится в сообщении.

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После получения сообщения о преступлении на ноги был поставлен весь личный состав подразделения. За считанные минуты злоумышленник был задержан. Им оказался 51-летний гражданин РФ, который раз в год приезжает сюда, чтобы отдохнуть, и живет в доме, который остался в наследство от матери. Мужчина сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.