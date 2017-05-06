Педофіла затримали на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 травня. УНН. Вчора в Краматорський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що стосовно 8-річної дівчинки були здійснені розпусні дії. Поліцейські по гарячих слідах встановили зловмисника, ним виявився громадянин РФ, який приїжджає в українське місто відпочивати. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Донецькій області.
"Увечері школярка гуляла разом з бабусею і молодшим братом і вирішила піти додому сама. У цей час на вулиці біля свого будинку стояв сусід. Він заманив дівчинку до себе в будинок, пообіцявши купити солодощів та іграшок.
Першокласниця погодилася, зайшла в гості, після чого разом з чоловіком вони сіли в машину, з'їздили в магазин, де зловмисник купив дівчинці солодощі і машинки, і повернулися до нього додому. Там злодій скоїв розпусні дії щодо дитини. Дівчинка злякалася, але змогла втекти. А трохи пізніше розповіла про все дорослим", - йдеться в повідомленні.
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Після отримання повідомлення про злочин на ноги був поставлений весь особовий склад підрозділу. За лічені хвилини зловмисник був затриманий. Ним виявився 51-річний громадянин РФ, який раз на рік приїжджає сюди, щоб відпочити, і живе в будинку, який залишився у спадок від матері. Чоловік зізнався у скоєному і співпрацює зі слідством.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.