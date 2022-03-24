Педагоги в этом учебном году выставят ученикам итоговые оценки без государственной итоговой аттестации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины приняла законопроект №7132, в которым разрешено одноразовое изменение алгоритмов поступления в университеты и составления ГНА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Образовательного Центра Верховной Рады Украины.
Детали
Государство, в первую очередь, выразила доверие педагогам, которые в этом учебном году выставят учащимся итоговые оценки без государственной итоговой аттестации.
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"Главным для нас является обеспечение максимальной безопасности участников образовательного процесса. К сожалению, это означает невозможность проведения внешнего независимого оценивания в традиционном формате в 2022 году.
Доступность высшего, профессионального и профессионального (профессионально-технического) образования для всех граждан Украины, независимо от места их пребывания, является нашим наивысшим приоритетом.
И так, благодаря цифровизации будут созданы максимально безопасные условия для участников вступительной кампании, а во время оффлайн процедур будут максимально соблюдены протоколы безопасности", - говорится в сообщении.
В Образовательном центре добавили, сейчас МОН совместно с Комитетом образования, науки и инноваций ВРУ, педагогами, экспертами и родителями в оперативном режиме работают над окончательным механизмом вступления в 2022 году.
Его разработка находится на финальной стадии, и уже в ближайшее время он будет презентован.
Напомним
ВР упростила ВНО и отменила ГНА в 2022 году.