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Павелко открыл новую футбольную площадку на территории воинской части в Золотоноше

Киев • УНН

 • 22395 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вчера, 5 декабря, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко посетил военную часть А1402 в городе Золотоноша Черкасской области, где принял участие в открытии нового футбольного поля. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Павелко открыл новую футбольную площадку на территории воинской части в Золотоноше

"Оборудованный современным искусственным покрытием мини-стадион стал подарком ко Дню Вооруженных сил Украины местной команде военнослужащих ФК "Зенит". Этот футбольный коллектив получил от Андрея Павелко сертификат на строительство площадки в декабре 2016 года, когда стал первым победителем чемпионата участников АТО. А теперь чемпионы смогут готовиться к предстоящим соревнованиям на новом поле", - говорится в сообщении.

Приветствуя военных, Павелко вспомнил, как футбольная команда части А1402 "Зенит" одержала победу в финале первого чемпионата среди участников АТО

"Это был неповторимый поединок, в котором вы проявили свои лучшие спортивные качества и мужество настоящих воинов! Уверен, что новые возможности, а их вам открывает эта современная площадка, помогут существенно повысить мастерство и боевой дух команды и получить новые яркие победы. С большим удовольствием передаю вам привет от нашей главной команды и приглашаю на предстоящие домашние матчи национальной сборной в рамках отбора к Евро-2020.

Искренне поздравляю вас с предстоящим Днем Вооруженных сил Украины и благодарю за то, что своим героическим примером вдохновляете новое поколение нашего государства", - сказал президент ФФУ.

Справка: военная часть А1402 была сформирована 29 сентября 1961 года. С началом российской агрессии в марте 2014 года военнослужащие части начали выполнять боевые задачи в районах проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, участвовали в обороне военных городков части (Донецк, Опытное) и привлекались к обороне Донецкого аэропорта.

Восемь человек офицерского состава награждены орденами "За мужество" III степени, один военнослужащий военной службы по контракту - орденом "За мужество" III степени (посмертно).

95% личного состава части имеют статус участника боевых действий. Во время выполнения боевых задач погибло три военнослужащие части, 18 человек получили ранения и контузии.

Футбольная команда "Зенит" была сформирована из военнослужащих воинской части А1402 в 2015 году, а уже в декабре 2016 года стала первым победителем чемпионата Украины по футболу среди участников АТО и обладателем Кубка Героев АТО. Весной 2017 года "Зенит" стал обладателем Суперкубка Лиги АТО.

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