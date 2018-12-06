Павелко відкрив новий футбольний майданчик на території військової частини в Золотоноші
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Учора, 5 грудня, президент Федерації футболу України Андрій Павелко відвідав військову частину А1402 у місті Золотоноша Черкаської області, де взяв участь у відкритті нового футбольного майданчика. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
"Обладнаний сучасним штучним покриттям міні-стадіон став подарунком до Дня Збройних сил України місцевій команді військовослужбовців ФК "Зеніт". Цей футбольний колектив отримав від Андрія Павелка сертифікат на зведення майданчика у грудні 2016 року, коли став першим переможцем чемпіонату учасників АТО. А відтепер чемпіони зможуть готуватися до майбутніх змагань на новенькому полі", - йдеться у повідомленні.
Вітаючи військових, Павелко пригадав, як футбольна команда частини А1402 "Зеніт" здобула перемогу у фіналі першого чемпіонату серед учасників АТО
"Це був неповторний поєдинок, у якому ви проявили свої найкращі спортивні якості та мужність справжніх воїнів! Упевнений, що нові можливості, а їх вам відкриває цей сучасний майданчик, допоможуть суттєво підвищити майстерність та бойовий дух команди і здобути нові яскраві перемоги. Із великою приємністю передаю вам вітання від нашої головної команди та запрошую на майбутні домашні матчі національної збірної в рамках відбору до Євро-2020.
Щиро вітаю вас із майбутнім Днем Збройних сил України і дякую за те, що своїм героїчним прикладом надихаєте нове покоління нашої держави", - сказав президент ФФУ.
Довідка: військова частина А1402 була сформована 29 вересня 1961 року. З початком російської агресії в березні 2014 року військовослужбовці частини почали виконувати бойові завдання в районах проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, брали участь в обороні військових містечок частини (Донецьк, Опитне) та залучалися до оборони Донецького аеропорту.
Вісім осіб офіцерського складу нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня, один військовослужбовець військової служби за контрактом - орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).
95% особового складу частини мають статус учасника бойових дій. Під час виконання бойових завдань загинуло три військовослужбовці частини, 18 осіб отримали поранення та контузії.
Футбольна команда "Зеніт" була сформована з військовослужбовців військової частини А1402 у 2015 році, а вже у грудні 2016 року стала першим переможцем чемпіонату України з футболу серед учасників АТО та володарем Кубка Героїв АТО. Весною 2017 року "Зеніт" став володарем Суперкубку Ліги АТО.