Патрульные Львова обнаружили лиц, которые присылали информацию российским абонентам

Детали

Сегодня на проспекте Черновола патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных.

Также он имел фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.

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"Сегодня, патрульные направляясь на место попадания ракет обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", - говорится в сообщении.

Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

Напомним

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