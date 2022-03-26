Патрульные Львова обнаружили лиц, которые присылали информацию российским абонентам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Патрульные Львова задержали мужчин, которые передавали фото и видео мест попадания ракет на российские номера. Об этом сообщает полиция Львовской области, передает УНН.
Детали
Сегодня на проспекте Черновола патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных.
Также он имел фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.
Цитата
"Сегодня, патрульные направляясь на место попадания ракет обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", - говорится в сообщении.
Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.
Напомним
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