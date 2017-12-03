Патриарх Филарет готов встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет заявил о готовности встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом для переговоров, но не откажется от идеи автокефалии Украинской церкви. Об этом Фаларет заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНН.
“Если бы он (патриарх Кирилл) предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции, а именно — автокефалии Украинской церкви, не отступил бы”, — сказал Филарет.
При этом он добавил, что пока предложений о встрече не поступало.
По словам патриарха Филарета, он понимал, что переговоры с руководством РПЦ могут неоднозначно восприниматься духовенством и епископатом УПЦ-КП.
Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ближайшее время не будет встречаться со Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.