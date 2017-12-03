Патріарх Філарет готовий зустрітися з главою РПЦ патріархом Кирилом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Глава Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет заявив про готовність зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом для переговорів, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви. Про це Фаларет заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.
“Якби він (патріарх Кирило) запропонував зустрітися, я б, звичайно, погодився, але від своєї позиції, а саме — автокефалії Української церкви, не відступився б”, — сказав Філарет.
При цьому він додав, що поки пропозиції щодо зустрічі не надходило.
За словами патріарха Філарета, він розумів, що переговори з керівництвом РПЦ МП можуть неоднозначно сприйматися духовенством і єпископатом УПЦ КП.
Нагадаємо, Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.