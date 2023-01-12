Password, 123456: обнародован рейтинг самых популярных паролей за прошлый год

Детали

Среди топ-10 самых популярных паролей были Password, 123456, 123456789, guest, qwerty, 12345678, 111111, 12345, col123456, 123123.

Цитата

«Мы узнали, что, несмотря на рост осведомленности о кибербезопасности, старые привычки не умирают. Исследование показывает, что люди все еще используют слабые пароли для защиты своих аккаунтов», – сообщает Nord Pass.

Напомним

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала список советов для украинцев по противодействию угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом и как безопасно осуществлять онлайн-шоппинг.