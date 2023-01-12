Password, 123456: обнародован рейтинг самых популярных паролей за прошлый год
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Менеджер паролей Nord Pass опубликовал рейтинг из 200 самых популярных паролей аккаунтов среди пользователей за прошлый год, передает УНН.
Детали
Среди топ-10 самых популярных паролей были Password, 123456, 123456789, guest, qwerty, 12345678, 111111, 12345, col123456, 123123.
Цитата
«Мы узнали, что, несмотря на рост осведомленности о кибербезопасности, старые привычки не умирают. Исследование показывает, что люди все еще используют слабые пароли для защиты своих аккаунтов», – сообщает Nord Pass.
Напомним
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала список советов для украинцев по противодействию угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом и как безопасно осуществлять онлайн-шоппинг.