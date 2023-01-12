Password, 123456: оприлюднено рейтинг найпопулярніших паролів за минулий рік

Деталі

Серед топ-10 найпопулярніший паролів були Password, 123456, 123456789, guest, qwerty, 12345678, 111111, 12345, col123456, 123123.

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«Ми дізналися, що, незважаючи на зростання обізнаності про кібербезпеку, старі звички не вмирають. Дослідження показує, що люди все ще використовують слабкі паролі для захисту своїх облікових записів», – повідомляє Nord Pass.

Нагадаємо

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила список порад для українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та як безпечно здійснювати онлайн-шопінг.