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Пашинян предложил досрочные выборы по схеме двухлетней давности

Киев • УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил варианты проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом премьер-министр рассказал в интервью Общественному телевидению Армении. Один из них уже был реализован Пашиняном в 2018 году, передает УНН.

Пашинян предложил досрочные выборы по схеме двухлетней давности

“По нашему законодательству сегодня существует только один механизм досрочных парламентских выборов. Премьер уходит в отставку, парламент дважды не выбирает премьер-министра, что означает досрочные парламентские выборы. Для этого нужно договориться с парламентскими силами”, — рассказал Пашинян.

Однако, он вспомнил про другой вариант. По нему в Конституцию страны вносятся изменения, наделяющие парламент правом самораспуститься и назначить досрочные выборы.

Первый вариант уже был реализован в 2018 году. Весной в Армении прошла Бархатная революция, после которой премьерское кресло занял Пашинян. При этом в парламенте Армении (Национальное собрание) большинство осталось в прежней правящей Республиканской партии. Позже Национальное собрание приняло закон, который блокировал попытки правительства распустить его.

В октябре Пашинян ушел в отставку. Шаг был формальным для того, чтобы иметь возможность распустить парламент и назначить новые выборы. Согласно законодательству Армении, если парламент дважды не выбирает премьер-министра, президент распускает законодательный орган и назначает внеочередные выборы.

Национальное собрание дважды отклонил кандидатуру Пашиняна в октябре и ноябре, и новые выборы были назначены на декабрь 2018 года.

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