Пашинян запропонував дострокові вибори за схемою дворічної давності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян озвучив варіанти проведення позачергових парламентських виборів в країні. Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії. Один з них, той, який закріплений в законодавстві, вже був реалізований ним у 2018 році, передає УНН.
“За нашим законодавством сьогодні існує тільки один механізм дострокових парламентських виборів. Прем’єр йде у відставку, парламент двічі не обирає прем’єр-міністра, що означає дострокові парламентські вибори. Для цього потрібно домовитися з парламентськими силами”, — розповів Пашинян.
Однак, він згадав і про інший варіант. По ньому до Конституції країни вносяться зміни, які наділяють парламент правом саморозпуститися і призначити дострокові вибори.
Перший варіант вже був реалізований в 2018 році. Навесні в Вірменії пройшла Оксамитова революція, після якої прем’єрське крісло зайняв Пашинян. При цьому в парламенті Вірменії (Національні збори) більшість залишилася у колишньої правлячої Республіканської партії. Пізніше Національні збори прийняли закон, який блокував спроби уряду розпустити його.
У жовтні Пашинян пішов у відставку. Крок був формальним для того, щоб мати можливість розпустити парламент і призначити нові вибори. Згідно із законодавством Вірменії, якщо парламент двічі не вибирає прем’єр-міністра, президент розпускає законодавчий орган і призначає позачергові вибори.
Національні збори двічі відхилив кандидатуру Пашиняна в жовтні і листопаді, і нові вибори були призначені на грудень 2018 року.