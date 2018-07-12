Пассажирский самолет разгерметизировался и снизился на 6 км из-за пилотов, которые курили в кабине

Рейс CA106 авиакомпании Air China, следовавший из Гонконга в северо-восточный китайский город Дальян, спустился с около 10000 метров до 4000 метров менее чем за девять минут во вторник, 10 июля, по данным GPS, которые передал CNN пассажир с борта.



Самолет Boeing 737 был на борту с 153 пассажирами и девятью членами экипажа и безопасно приземлился в Дальян, заявил в четверг руководящий орган гражданской авиации страны.



Ссылаясь на безымянные источники в отрасли, несколько китайских государственных средств массовой информации сообщили, что экипаж в кабине пилотов курил в нарушение норм законов авиации, что и повлекло за собой разгерметизацию в кабине и потерю высоты, они ошибочно приняли два переключателя к вентиляторам для рециркуляции воздуха и выключили их.



После обнаружения ошибки, экипаж включил переключатели. По данным государственных СМИ, самолет поднялся до 7500 метров и долетел до места назначения с меньшим уровнем кислорода в кабине.



Air China заявила в среду, что экипаж находится под следствием Управление гражданской авиации Китая (CAAC).



"Если расследование выявит, что поведение членов экипажа нарушила правила и положения, мы отреагируем с нулевой толерантностью и серьезно накажем виновных", - говорится в сообщении авиакомпании.



CAAC заявил, что следователи проверили самолет и поставили под сомнение действия команды. В управлении добавили, что "черные ящики" самолета были отправлены в лабораторию CAAC для декодирования и анализа.



Как сообщал УНН, в Киеве из-за проблем с двигателем после взлета пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку.



