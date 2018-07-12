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Пасажирський літак розгерметизувався та знизився на 6 км через пілотів, які курили в кабіні

Пасажирський літак розгерметизувався та знизився на 6 км через пілотів, які курили в кабіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Китайський авіаперевізник Air China розслідує інцидент, в результаті якого літак, що летів з Гонконгу до материкової частини Китаю, раптово розгерметизувався і знизився на 6000 метрів через те, що пілоти курили в кабіні і випадково натисли "не ті" кнопки, передає УНН з посиланням на CNN.

Рейс CA106 авіакомпанії Air China, що прямував з Гонконгу до північно-східного китайського міста Дальяня, спустився з близько 10 000 метрів до 4 000 метрів менш ніж за дев'ять хвилин у вівторок, 10 липня, згідно з даними GPS, які передав CNN пасажир з борту.

Літак Boeing 737 мав на борту 153 пасажири і дев'ять членів екіпажу і безпечно приземлився в Дальяні, заявив в четвер керівний орган цивільної авіації країни.

Посилаючись на безіменні джерела в галузі, декілька китайських державних засобів масової інформації повідомили, що екіпаж у кабіні пілотів курив у порушення норм законів авіації, що і спричинило розгерметизацію в кабіні та втрату висоти, помилково прийняли два перемикачі за вентилятори для рециркуляції повітря і вимкнули їх.

Після виявлення помилки, екіпаж увімкнув перемикачі. За даними державних засобів масової інформації, літак піднявся до 7500 метрів і долетів до місця призначення з меншим рівнем кисню в кабіні.

Air China заявила в середу, що екіпаж знаходиться під слідством Управління цивільної авіації Китаю (CAAC).

"Якщо розслідування виявить, що поведінка членів екіпажу порушила правила та положення, ми відреагуємо з нульовою толерантністю і серйозно покараємо винних", - сказано в повідомленні авіакомпанії.

CAAC заявило, що слідчі перевірили літак і поставили під сумнів дії команди. В управлінні додали, що "чорні ящики" літака були відправлені до лабораторії CAAC для декодування та аналізу.

Як повідомляв УНН, у Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.

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