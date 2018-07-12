Пасажирський літак розгерметизувався та знизився на 6 км через пілотів, які курили в кабіні

Рейс CA106 авіакомпанії Air China, що прямував з Гонконгу до північно-східного китайського міста Дальяня, спустився з близько 10 000 метрів до 4 000 метрів менш ніж за дев'ять хвилин у вівторок, 10 липня, згідно з даними GPS, які передав CNN пасажир з борту.



Літак Boeing 737 мав на борту 153 пасажири і дев'ять членів екіпажу і безпечно приземлився в Дальяні, заявив в четвер керівний орган цивільної авіації країни.



Посилаючись на безіменні джерела в галузі, декілька китайських державних засобів масової інформації повідомили, що екіпаж у кабіні пілотів курив у порушення норм законів авіації, що і спричинило розгерметизацію в кабіні та втрату висоти, помилково прийняли два перемикачі за вентилятори для рециркуляції повітря і вимкнули їх.



Після виявлення помилки, екіпаж увімкнув перемикачі. За даними державних засобів масової інформації, літак піднявся до 7500 метрів і долетів до місця призначення з меншим рівнем кисню в кабіні.



Air China заявила в середу, що екіпаж знаходиться під слідством Управління цивільної авіації Китаю (CAAC).



"Якщо розслідування виявить, що поведінка членів екіпажу порушила правила та положення, ми відреагуємо з нульовою толерантністю і серйозно покараємо винних", - сказано в повідомленні авіакомпанії.



CAAC заявило, що слідчі перевірили літак і поставили під сумнів дії команди. В управлінні додали, що "чорні ящики" літака були відправлені до лабораторії CAAC для декодування та аналізу.



Як повідомляв УНН, у Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.



