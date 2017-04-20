Пассажирский автобус перевернулся в Одесской области, есть пострадавшие

Автобус ехал в село Октябрьское Болградского района. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате транспортное средство с пассажирами завалилось на бок.

В результате ДТП пятеро пассажиров госпитализированы, четверо из них — с черепно-мозговыми травмами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Болградского ОП.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением в связи со сложными погодными условиями.

Окончательные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, по факту гибели четырех молодых людей в дорожно-транспортном происшествии в селе Мишин Коломыйского района Ивано-Франковской области открыто уголовное производство.