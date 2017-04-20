Пассажирский автобус перевернулся в Одесской области, есть пострадавшие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93641 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148266 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113343 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111313 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103385 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106764 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103342 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151612 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пассажирский автобус перевернулся в Одесской области, есть пострадавшие

Пассажирский автобус перевернулся в Одесской области, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 10831 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Болградском районе перевернулся пассажирский автобус сообщением “Болград — Октябрьское”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Автобус ехал в село Октябрьское Болградского района. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате транспортное средство с пассажирами завалилось на бок.

В результате ДТП пятеро пассажиров госпитализированы, четверо из них — с черепно-мозговыми травмами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Болградского ОП.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением в связи со сложными погодными условиями.

Окончательные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, по факту гибели четырех молодых людей в дорожно-транспортном происшествии в селе Мишин Коломыйского района Ивано-Франковской области открыто уголовное производство.

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