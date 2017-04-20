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Пасажирський автобус перекинувся на Одещині, є постраждалі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні у Болградському районі перекинувся пасажирський автобус сполученням “Болград — Жовтневе”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Автобус їхав в село Жовтневе Болградського району. Водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті транспортний засіб з пасажирами завалився на бік.

В результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовано, четверо з них — з черепно-мозковими травмами. На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП.

Попередня причина ДТП — водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами.

Остаточні обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, за фактом загибелі чотирьох молодих людей у дорожньо-транспортній пригоді в селі Мишин Коломийського району Івано-Франківської області відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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