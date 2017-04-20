Пасажирський автобус перекинувся на Одещині, є постраждалі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні у Болградському районі перекинувся пасажирський автобус сполученням “Болград — Жовтневе”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Автобус їхав в село Жовтневе Болградського району. Водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті транспортний засіб з пасажирами завалився на бік.
В результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовано, четверо з них — з черепно-мозковими травмами. На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП.
Попередня причина ДТП — водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами.
Остаточні обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, за фактом загибелі чотирьох молодих людей у дорожньо-транспортній пригоді в селі Мишин Коломийського району Івано-Франківської області відкрито кримінальне провадження.