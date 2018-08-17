Пассажирские автобусные перевозки: Мининфраструктуры инициировало ряд запретов

"Анализ ДТП с участием автобусов показал, что наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы, которые не оборудованы ремнями безопасности. Подавляющее большинство ДТП с тяжелыми последствиями случается на 12-16 часе работы водителя. Именно поэтому Минифраструктуры разработало проект постановления о внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта", - сообщил Омелян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мининфраструктуры собираются ввести е-билеты на автобусы в Киеве

В частности, предусматриваются следующие изменения:

• С 1 января 2019 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более 9, включая место водителя, не оборудованных тахографами. Исключениями будут транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров на маршрутах, протяженность которых не превышает 50 км и с максимальной скоростью 40 км/ч;

• С 1 января 2020 года запрещается использование автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок. Кроме автобусов категории М-2, по конструкции предназначенных для перевозки исключительно сидящих на нерегулярных маршрутах протяженностью до 80 км при условии наличия сертификата министерства;

• С 1 января 2021 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров, не оборудованных ремнями безопасности, в соответствии с требованиями правил европейской экономической комиссии, за исключением транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на городских маршрутах.

"Таким образом, перевозчики смогут поэтапно заменить автобусы на маршрутах дальнего сообщения на более комфортные и безопасные", - отметил Омелян.

Он также добавил, что в настоящее время Министерство вместе с перевозчиками разрабатывает предложения в государственную программу стимулирования обновления подвижного состава автобусных перевозок.

Как сообщал УНН, в Украине с начала года в ДТП погибли 1 тыс. 237 человек, полиция начала проверку пассажирского транспорта.