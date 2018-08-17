Пасажирські автобусні перевезення: Мінінфраструктури ініціювало низку заборон

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 12412 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 28149 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 43239 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54082 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87212 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68778 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80459 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94625 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87611 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182490 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 7264 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 6258 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10632 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 5450 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10980 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 43240 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182490 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337710 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271745 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3778 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 5532 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54079 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19377 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24530 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Пасажирські автобусні перевезення: Мінінфраструктури ініціювало низку заборон

Київ • УНН

 • 17253 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. З 2019, 2020 та 2021 років в Україні буде запроваджено низку обмежень щодо використання автобусів для пасажирських перевезень. Про це заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

Пасажирські автобусні перевезення: Мінінфраструктури ініціювало низку заборон

“Аналіз ДТП за участі автобусів показав, що найбільшу небезпеку для пасажирів становлять автобуси, які переобладнані з вантажних транспортних засобів, та автобуси, які не обладнані ременями безпеки. Переважна більшість ДТП з тяжкими наслідками трапляється на 12-16 годині роботи водія. Саме тому Мініфраструктури розробило проект постанови про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, — повідомив Омелян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінінфраструктури збираються запровадити е-квитки на автобуси у Києві

Зокрема, передбачаються такі зміни:

• З 1 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж 9, з місцем водія включно, які не обладнані тахографами. Винятками будуть транспортні засоби, які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршрутах, протяжність яких не перевищує 50 км та з максимальною швидкістю 40 км/год;

• 3 1 січня 2020 року забороняється використання автобусів, переобладнаних із вантажних транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Окрім автобусів категорії М-2, за конструкцією призначених для перевезення виключно сидячих на нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 км за умови наявності сертифікату міністерства;

• З 1 січня 2021 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів, які не обладнані ременями безпеки, відповідно до вимог правил європейської економічної комісії, за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах.

“Таким чином, перевізники зможуть поетапно замінити автобуси на маршрутах дального сполучення на більш комфортні та безпечні”, — наголосив Омелян.

Він також додав, що наразі Міністерство разом із перевізниками розробляє пропозиції до державної програми стимулювання оновлення рухомого складу автобусних перевезень.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року у ДТП загинуло 1 тис. 237 людей, поліція розпочала перевірку пасажирського транспорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05