Пасажирські автобусні перевезення: Мінінфраструктури ініціювало низку заборон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З 2019, 2020 та 2021 років в Україні буде запроваджено низку обмежень щодо використання автобусів для пасажирських перевезень. Про це заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Аналіз ДТП за участі автобусів показав, що найбільшу небезпеку для пасажирів становлять автобуси, які переобладнані з вантажних транспортних засобів, та автобуси, які не обладнані ременями безпеки. Переважна більшість ДТП з тяжкими наслідками трапляється на 12-16 годині роботи водія. Саме тому Мініфраструктури розробило проект постанови про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, — повідомив Омелян.
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Зокрема, передбачаються такі зміни:
• З 1 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж 9, з місцем водія включно, які не обладнані тахографами. Винятками будуть транспортні засоби, які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршрутах, протяжність яких не перевищує 50 км та з максимальною швидкістю 40 км/год;
• 3 1 січня 2020 року забороняється використання автобусів, переобладнаних із вантажних транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Окрім автобусів категорії М-2, за конструкцією призначених для перевезення виключно сидячих на нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 км за умови наявності сертифікату міністерства;
• З 1 січня 2021 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів, які не обладнані ременями безпеки, відповідно до вимог правил європейської економічної комісії, за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах.
“Таким чином, перевізники зможуть поетапно замінити автобуси на маршрутах дального сполучення на більш комфортні та безпечні”, — наголосив Омелян.
Він також додав, що наразі Міністерство разом із перевізниками розробляє пропозиції до державної програми стимулювання оновлення рухомого складу автобусних перевезень.
Як повідомляв УНН, в Україні з початку року у ДТП загинуло 1 тис. 237 людей, поліція розпочала перевірку пасажирського транспорту.