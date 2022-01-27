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ПАСЕ утвердила резолюцию по санкциям против РФ за исчезновение людей в оккупированном Крыму и ОРДЛО

ПАСЕ утвердила резолюцию по санкциям против РФ за исчезновение людей в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Киев • УНН

 • 20928 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. ПАСЕ утвердили резолюцию о прекращении практики насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы. Документ содержит пункты, украинской делегации о санкциях против РФ за преступления России во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО. Об этом сообщила глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от "Слуги Народа" Мария Мезенцева, передает УНН со ссылкой на партию "Слуга Народа".

Цитата

"Это особенно важная резолюция для Украины, ведь с начала оккупации АР Крым и города Севастополя (Украина) было зафиксировано 43 случая насильственных исчезновений в Крыму. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все - мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей. Правозащитники также располагают информацией, что на неподконтрольной Киеву территории ОРДЛО без вести пропали 479 человек, на подконтрольной - 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определена, - 329 человек, а во время боевых действий - 31 человек", - рассказала Мезенцева.

По ее словам, украинская делегация подала 6 поправок к резолюции, предварительно одобренные комитетом большинством голосов и поддержанные таким же большинством в зале.

Мезенцева сообщила, что дополнили пункт важной фразой, что Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность в связи с непонятной судьбой и местом пребывания жертв насильственного исчезновения на территории РФ и территориях, подконтрольных России, включая АР Крым, город Севастополь, части Донецкой и Луганской областей (Украина).

Она отметила, что украинская сторона добилась дополнения пункта об определении преступления насильственных исчезновений - именно в соответствии с Конвенцией ООН о насильственных исчезновениях, участником которой является Украина и другие демократические государства - вместо этого Россия воздерживается от ее ратификации из-за преступлений в Крыму и на Донбассе.

"Мы дополнили документ призывом к государствам-членам СЕ, чтобы срок давности, если он применяется в насильственных исчезновениях, был длительным и пропорциональным чрезвычайной тяжести этого преступления, а также учитывал его длительный характер - это важно в дальнейшем наказании за преступления в Крыму и ОРДЛО", - сказала она.

Член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале сообщил, что сегодня, 27 января был финальный день работы на зимней сессии ПАСЕ.

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"Это была насыщенная неделя! Каждый день мы боролись за Украину и отстаивали наши интересы. Были обжалованы полномочия российской делегации, и в этом году нас поддержало больше депутатов, чем в прошлом, потому наша борьба дает плоды! Антисемит и украинофоб Петрушка Толстой не стал вице-президентом ПАСЕ! Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам! Также были приняты наши правки к резолюциям по Навальному и насильственным исчезновениям", - написал Гончаренко.

Дополнение

ПАСЕ поддержала требование к России как можно скорее отвести свои войска от украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения у границ с Украиной.

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