ПАРЄ затвердила резолюцію щодо санкцій проти РФ за зникнення людей в окупованому Криму і ОРДЛО

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"Це особливо важлива резолюція для України, адже з початку окупації АР Крим і міста Севастополя (Україна) було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень у Криму. З 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб (усі – чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік перебуває під вартою. Правозахисники також мають інформацію, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній – 723 особи, на території, підконтрольність якої не визначено, – 329 осіб, а під час бойових дій – 31 особа", – розповіла Мезенцева.

За її словами, українська делегація подала 6 поправок до резолюції, попередньо схвалені комітетом більшістю голосів і підтримані такою ж більшістю в залі.

Мезенцева повідомила, що доповнили пункт важливою фразою, що Асамблея також висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з незрозумілою долею та місцем перебування жертв насильницького зникнення на території РФ та територіях, підконтрольних Росії, включаючи АР Крим, місто Севастополь, частини Донецької та Луганської областей (Україна).

Вона зауважила, що українська сторона домоглась доповнення пункту про визначення злочину насильницьких зникнень – саме відповідно до Конвенції ООН про насильницькі зникнення, учасником якої є Україна та інші демократичні держави – натомість Росія утримується від її ратифікації через злочини в Криму і на Донбасі.

"Ми доповнили документ закликом до держав-членів РЄ, щоб термін давності, якщо він застосовується до насильницьких зникнень, був тривалим і пропорційним надзвичайній тяжкості цього злочину, а також враховував його тривалий характер – це важливо в подальшому покаранні за злочини в Криму та ОРДЛО", – сказала вона.

Член української парламентської делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram-каналі повідомив, що сьогодні, 27 січня був фінальний день роботи на зимовій сесії ПАРЄ.

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"Це був насичений тиждень! Кожного дня ми боролися за Україну та відстоювали наші інтереси. Були оскаржені повноваження російської делегації, і в цьому році нас підтримало більше депутатів, ніж у минулому, тому, наша боротьба дає плоди! Антисеміт та українофоб Петрушка Толстой не став віце-президентом ПАРЄ! Мене обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб! Також були прийняті наші правки до резолюцій по Навальному та насильницьким зникненням", - написав Гончаренко.

Доповнення

ПАРЄ підтримала вимогу до Росії якомога швидше відвести свої війська від українських кордонів і зупинити ескалацію воєнної напруги біля кордонів з Україною.