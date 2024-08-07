Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе
Киев • УНН
Украинский борец Парвиз Насибов пробился в финал Олимпийских игр 2024 в весовой категории до 67 кг по греко-римской борьбе. В полуфинале он победил первого сеяного со счетом 3:3 по последнему активному действию.
Украинский спортсмен Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе (вес до 67 кг), передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
В полуфинале украинец одолел первого сеяного со счетом 3:3 (по счету последнего активного действия).
Финал состоится в четверг, 8 августа.
Беленюк і Насібов вийшли у півфінал з греко-римської боротьби на Олімпіаді-20247 августа 2024, 11:38 • 10999 просмотров
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