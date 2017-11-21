Парубий: ВР приложит максимум усилий для ускорения начала работы ГБР

"Мы будем максимально участвовать в том, чтобы это время было коротким. Верховная Рада Украины сделала все необходимые меры, привнесла новое законодательство теперь мы ждем имплементации этого законодательства", - сказал А.Парубий.

В то же время он не исключил возможности внесения изменений в законодательство, чтобы упорядочить работу правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры до начала работы ГБР.

"Нам очевидно надо посоветоваться необходимо ли этот вопрос еще упорядочить законодательным актом. И, очевидно, в ближайшую пленарную неделю мы будем принимать решение по этому поводу", - отметил А.Парубий.

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