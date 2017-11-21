Парубий: ВР приложит максимум усилий для ускорения начала работы ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины уверяет, что парламент приложит максимум усилий для ускорения начала работы Государственного бюро расследований. Об этом А.Парубий заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы будем максимально участвовать в том, чтобы это время было коротким. Верховная Рада Украины сделала все необходимые меры, привнесла новое законодательство теперь мы ждем имплементации этого законодательства", - сказал А.Парубий.
В то же время он не исключил возможности внесения изменений в законодательство, чтобы упорядочить работу правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры до начала работы ГБР.
"Нам очевидно надо посоветоваться необходимо ли этот вопрос еще упорядочить законодательным актом. И, очевидно, в ближайшую пленарную неделю мы будем принимать решение по этому поводу", - отметил А.Парубий.
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