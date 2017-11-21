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Парубій: ВР докладе максимум зусиль для пришвидшення початку роботи ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України запевняє, що парламент докладе максимум зусиль для пришвидшення початку роботи Державного бюро розслідувань. Про це А.Парубій заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо максимально долучатися до того, щоб цей час був найкоротшим. Верховна Рада України зробила всі необхідні заходи, привнесла нове законодавство тепер ми чекаємо на імплементацію цього законодавства", – сказав А.Парубій.

Водночас він не виключив можливості внесення змін до законодавства, щоб впорядкувати роботу правоохоронних органів і Генеральної прокуратури до початку роботи ДБР.

"Нам очевидно треба порадитися чи необхідно це питання ще впорядкувати законодавчим актом. І, очевидно, в найближчий пленарний тиждень ми будемо приймати рішення з цього приводу", - зазначив А.Парубій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 650 млн грн планують виділити на ДБР у 2018 році

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