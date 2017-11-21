Парубій: ВР докладе максимум зусиль для пришвидшення початку роботи ДБР

"Ми будемо максимально долучатися до того, щоб цей час був найкоротшим. Верховна Рада України зробила всі необхідні заходи, привнесла нове законодавство тепер ми чекаємо на імплементацію цього законодавства", – сказав А.Парубій.

Водночас він не виключив можливості внесення змін до законодавства, щоб впорядкувати роботу правоохоронних органів і Генеральної прокуратури до початку роботи ДБР.

"Нам очевидно треба порадитися чи необхідно це питання ще впорядкувати законодавчим актом. І, очевидно, в найближчий пленарний тиждень ми будемо приймати рішення з цього приводу", - зазначив А.Парубій.

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