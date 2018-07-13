Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом

"По поводу советов с Президентом - мы с ним встречаемся не каждую пленарную неделю, но иногда в пленарные недели мы встречаемся и он подчеркивает законы, которые представлены как правило Президентом и являються важными. Мы точно по АКС имели несколько разговоров, закон по нацбезопасности - мы беседовали ... Могу сказать, что по тем законам, которые Президент инициировал, не каждую пленарную неделю, но довольно часто мы видимся. Как правило, в понедельник, а потому что еще иногда в среду - чтобы сверить все правки которые есть, чтобы зайдя в зал мы знали - позиции согласованы и есть 226 голосов. Это сотрудничество очень рабочим и продуктивным", - заявил Парубий.



Как сообщал УНН, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.

