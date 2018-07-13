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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43697 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103949 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125818 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133245 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169704 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153586 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом

Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом

Киев  •  УНН

 • 8855 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий проводит встречи с Президентом Украины для обсуждения тех законов, которые инициировал Петр Порошенко. Об этом во время итоговой пресс-конференции завил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"По поводу советов с Президентом - мы с ним встречаемся не каждую пленарную неделю, но иногда в пленарные недели мы встречаемся и он подчеркивает законы, которые представлены как правило Президентом и являються важными. Мы точно по АКС имели несколько разговоров, закон по нацбезопасности - мы беседовали ... Могу сказать, что по тем законам, которые Президент инициировал, не каждую пленарную неделю, но довольно часто мы видимся. Как правило, в понедельник, а потому что еще иногда в среду - чтобы сверить все правки которые есть, чтобы зайдя в зал мы знали - позиции согласованы и есть 226 голосов. Это сотрудничество очень рабочим и продуктивным", - заявил Парубий.

Как сообщал УНН, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.

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