Парубій розповів, як часто і для чого зустрічається з Президентом

"З приводу порад з Президентом – ми з ним зустрічаємось не кожного пленарного тижня, але інколи у пленарні тижні ми зустрічаємось і він наголошує на тих законах, які подані як правило Президентом і є важливим. Ми точно по АКС мали кілька розмов, закон по Нацбезпеку – ми мали розмову… Можу сказати, що по тих законах, які Президент ініціював, не кожного пленарного тижня, але досить часто ми бачимось. Як правило у понеділок, а бо ще інколи у середу – щоб звірити усі правки які є, щоб зайшовши у зал ми знали - позиції узгоджені і є 226 голосів. Ця співпраця є дуже робочою і продуктивною", - заявив А.Парубій.



Як повідомляв УНН, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.

