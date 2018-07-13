Парубий рассказал, когда Рада сможет отменить депутатскую неприкосновенность

"Я считаю, что мы в сентябре-октябре сможем перейти к рассмотрению вопроса по существу о снятии неприкосновенности... Я думаю, в сентябре-октябре мы найдем 226, чтобы принять после рассмотрения КСУ. При этом считаю непринципиальным, будет это первый или второй вариант. И тогда на следующую сессию мы сможем выходить на окончательное решение", - заявил Парубий.

"Мне кажется, что тот факт, что это будет год выборов и избирательный период, может быть положительным для голосования. Многие депутаты знают, насколько большой резонанс это вызывает у граждан", - добавил он.

Парубий отметил, до конца этой каденции ВРУ депутаты смогут принять отмену депутатской неприкосновенности.

"Надеюсь, что до конца этой каденции сможем принять изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности", - отметил он.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко призвал Раду как можно скорее отменить депутатскую неприкосновенность.