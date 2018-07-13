Парубій розповів, коли Рада зможе скасувати депутатську недоторканність

“Я вважаю, що ми у вересні-жовтні зможемо перейти до розгляду питання по суті про зняття недоторканості... Я думаю, у вересні-жовтні ми знайдемо 226, щоб прийняти після розгляду КСУ. При тому вважаю непринциповим, чи це буде перший чи другий варіант. І тоді на наступну сесію ми зможемо виходити на кінцеве рішення”, — заявив Парубій.

“Мені видається, що той факт, що це буде виборчий рік і виборчий період, може бути позитивним для голосування. Багато депутатів знають, наскільки великий резонанс це викликає в громадян”, — додав він.

Парубій відзначив, до кінця цієї каденції ВРУ депутати зможуть прийняти скасування депутатської недоторканості.

“Сподіваюся, що до кінця цієї каденції зможемо прийняти зміни до Конституції в частині депутатської недоторканості”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко закликав Раду якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність.