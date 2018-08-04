Парубий рассказал, чем начнется новая сессия Совета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Все избирательные законопроекты важные в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.
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Он также заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, что имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности СБУ и разведки.
Ранее Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.