Парубий рассказал, чем начнется новая сессия Совета

"Все избирательные законопроекты важные в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

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Он также заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, что имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности СБУ и разведки.

Ранее Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.