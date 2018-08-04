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Парубій розповів, чим розпочнеться нова сесія Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Верховна Рада під час сесії восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

“Усі виборчі законопроекти важливі у виборчий рік. У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним із перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс”, — сказав Парубій.

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Він також заявив, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, що імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності СБУ та розвідки.

Раніше Парубій розповів, як часто і для чого зустрічається з Президентом.

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