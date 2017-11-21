Парубий будет предлагать депутатам как можно быстрее рассмотреть законопроект о деоккупации Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий будет предлагать народным депутатам рассмотреть быстрее законопроект о деоккупации Донбасса на ближайшей пленарной неделе. Об этом А.Парубий заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Буду убеждать народных депутатов, чтобы мы как можно быстрее перешли к его рассмотрению. Мы ждали решения комитета. Комитет завершил свою работу, и я буду предлагать, чтобы мы начали его рассмотрение в первую же пленарную неделю", - сказал А.Парубий.
Как сообщал УНН, вопрос процедуры ввода миротворческой миссии на Донбасс может стать частью законопроекта о деоккупации.
Напомним, Ирина Геращенко пообещала 17 октября зарегистрировать поправки к законопроекту о реинтеграции.