Парубий будет предлагать депутатам как можно быстрее рассмотреть законопроект о деоккупации Донбасса

"Буду убеждать народных депутатов, чтобы мы как можно быстрее перешли к его рассмотрению. Мы ждали решения комитета. Комитет завершил свою работу, и я буду предлагать, чтобы мы начали его рассмотрение в первую же пленарную неделю", - сказал А.Парубий.

Как сообщал УНН, вопрос процедуры ввода миротворческой миссии на Донбасс может стать частью законопроекта о деоккупации.

Напомним, Ирина Геращенко пообещала 17 октября зарегистрировать поправки к законопроекту о реинтеграции.