Парубій пропонуватиме депутатам якнайшвидше розглянути законопроект про деокупацію Донбасу

"Буду переконувати народних депутатів, щоб ми якнайшвидше перейшли до його розгляду. Ми чекали рішення комітету. Комітет завершив свою роботу, і я буду пропонувати, щоб ми розпочали його розгляд в перший же пленарний тиждень", - сказав А.Парубій.

Як повідомляв УНН, питання процедури введення миротворчої місії на Донбас може стати частиною законопроекту про деокупацію.

Нагадаємо, Ірина Геращенко пообіцяла 17 жовтня зареєструвати поправки до законопроекту про реінтеграцію.