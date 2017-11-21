Парубій пропонуватиме депутатам якнайшвидше розглянути законопроект про деокупацію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонуватиме народним депутатам розглянути найшвидше законопроект про деокупацію Донбасу на найближчому пленарному тижні. Про це А.Парубій заявив сьогодні в інтерв ю журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
"Буду переконувати народних депутатів, щоб ми якнайшвидше перейшли до його розгляду. Ми чекали рішення комітету. Комітет завершив свою роботу, і я буду пропонувати, щоб ми розпочали його розгляд в перший же пленарний тиждень", - сказав А.Парубій.
Як повідомляв УНН, питання процедури введення миротворчої місії на Донбас може стати частиною законопроекту про деокупацію.
Нагадаємо, Ірина Геращенко пообіцяла 17 жовтня зареєструвати поправки до законопроекту про реінтеграцію.