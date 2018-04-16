Парубий объяснил, почему отсрочено принятие закона о Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Парламент не будет на этой неделе рассматривать во втором чтении законопроект о Антикоррупционном суде из-за отсутствия окончательного решения профильного комитета. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Задержка предсказуема - это Комитет. Без Комитета любой законопроект не может появиться в повестке дня сессии. По моей информации, фактически уже завершено рассмотрение и, если я не ошибаюсь, вместе есть 1925 поправок, но окончательного решения Комитета еще нет. Я рассчитываю, что в эту среду будет окончательное решение Комитета и только после решения Комитета законопроект сможет попасть в повестку дня сессии. Я надеюсь, что это решение будет в ближайший период", - резюмировал Парубий.
Ранее у Президента рассказали, на каком этапе законопроект о Антикоррупционном суде.
Напомним, Ирина Луценко сообщила, что Рада рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде не раньше мая.