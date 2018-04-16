Парубій пояснив, чому відтерміновано прийняття закону про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Парламент не буде цього тижня розглядати в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд через відсутність остаточного рішення профільного Комітету. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Затримка передбачувана — це є Комітет. Без Комітету будь-який законопроект не може з'явитись в порядку денному сесії. По моїй інформації, фактично вже завершений розгляд і, якщо я не помиляюсь, разом є 1925 правок, але остаточного рішення Комітету ще немає. Я розраховую, що цієї середи буде остаточне рішення Комітету і тільки після рішення Комітету законопроект зможе попасти в порядок денний сесії. Я сподіваюсь, що це рішення буде в найближчий період”, — резюмував Парубій.
Раніше у Президента розповіли, на якому етапі законопроект про Антикорупційний суд.
Нагадаємо, Ірина Луценко повідомила, що Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд не раніше травня.