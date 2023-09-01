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Партнеров Порошенко обвиняют в рейдерстве: три года не платят за аренду офиса

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. ООО "Предприятие "Киев" заявляет, что 4 сентября 2023 года доверенные лица бывшего президента Петра Порошенко, через компанию ООО "СТРАТЕДЖИК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ", которая зарегистрирована на вице-президента корпорации "Рошен" Сергея Зайцева, могут осуществить рейдерский захват офисного здания в центре Киева. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, передает УНН.

В компании утверждают, что для этой сделки партнеры Порошенко уже якобы провели ряд мер и через суды будут пытаться приостановить действие устава.

Как известно, в последние годы столичная ячейка партии "Европейская солидарность" арендовала офисы рядом с Киево-Печерской Лаврой. Но уже три года партия не платила арендную плату.

Арендодатель, ООО "Предприятие "Киев", которое является правопреемником Коллективного производственно-торгового обувного предприятия "Киев" (образованное еще в 1867 году) и является владельцем этих нежилых помещений, подал иски в суд.

"Суд обязал "ЕС" уплатить долг на сумму свыше 26 миллионов гривен, однако партия Порошенко судебные решения проигнорировала. В то же время ООО "СТРАТЕДЖИК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ", которое связано с Сергеем Зайцевым, проведя ряд сомнительных действий на безвозмездной основе. нарушением законодательства и Устава Предприятия приобрело долю в ООО "Предприятие "Киев", - отмечают в компании.

Зайцев инициировал созыв общего собрания и замены руководства. Однако, Уставом предприятия "Киев" предусмотрено, что любые решения принимаются общим собранием участников, которые в совокупности владеют не менее 80% общего числа голосов всех участников. ООО "СТРАТЕДЖИК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" владеет лишь долей в размере 56,28%.

"Сегодня же на публичном ресурсе "Судебная власть Украины" появилась информация, что ООО "СТРАТЕДЖИК ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" и его компаниями-сателлитами "Стратеджик инвестмент менеджмент" и "Эверстоун Лимитед", бенефициаром которых является тот же Сергей Зайцев в суд. Они требуют приостановить действие Устава именно в то время, когда будет проходить собрание. В таком случае будут действовать нормы Закона, позволяющего принимать решения голосами 50%+", - рассказывают владельцы офисного здания.

Участники ООО "Предприятие "Киев", владеющие 42% голосов, уже объявили, что не будут голосовать за смену руководства, а в случае проведения незаконного регистрационного действия будут жаловаться в Министерство юстиции Украины и правоохранительные органы.

Также они приглашают к участию в собрании представителей СМИ, которое поможет разобраться в ситуации и сделать невозможным рейдерский захват этих офисов.

Общее собрание состоится 4 сентября 2023 в 11.00 по адресу: Киев, ул. ул. Лаврская, 16, административное здание, лит. "А", первый этаж, офис №1 (вход с центральной проходной).

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