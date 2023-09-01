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Партнерів Порошенка звинувачують у рейдерстві: три роки не платять за оренду офісу

Київ • УНН

 • 674131 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. ТОВ "Підприємство "Київ" заявляє, що 4 вересня 2023 року довірені особи колишнього президента Петра Порошенка, через компанію ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ", яка зареєстрована на віце-президента корпорації "Рошен" Сергія Зайцева, можуть здійснити рейдерське захоплення офісної будівлі у центрі Києва. Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, передає УНН.

В компанії стверджують, що для цієї оборудки партнери Порошенка вже нібито провели ряд заходів і через суди намагатимуться призупинити дію статуту.

Як відомо, протягом останніх років столичний осередок партії "Європейська солідарність" орендував офіси поруч із Києво-Печерською Лаврою. Але вже три роки партія не платила орендної плати.

Орендодавець, ТОВ "Підприємство "Київ", яке є правонаступником Колективного виробничо-торгового взуттєвого підприємства "Київ" (яке утворене ще в 1867 році) та є власником цих нежитлових приміщень подав позови до суду.

"Суд зобов’язав "ЄС" сплатити борг на суму понад 26 мільйонів гривень, проте партія Порошенка судові рішення проігнорувала. Натомість, ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ", яке пов’язане із Сергієм Зайцевим, провівши ряд сумнівних дій на безоплатній основі й з порушенням законодавства та Статуту Підприємства набуло частку в ТОВ "Підприємство "Київ", - наголошують в компанії.

Зайцев ініціював скликання загальних зборів акціонерів і заміни керівництва. Проте, Статутом підприємства "Київ" передбачено, що будь-які рішення приймаються загальними зборами учасників, які в сукупності володіють не менше ніж 80% загальної кількості голосів усіх учасників. ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" володіє лише часткою в розмірі 56,28%.

"Сьогодні ж на публічному ресурсі "Судова влада України" з’явилась інформація, що ТОВ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ" і його компаніями-сателітами "Стратеджік інвестмент менеджмет" та "Еверстоун Лімітед", бенефіціаром яких є той же Сергій Зайцев, подано 6 заяв до суду. Вони вимагають призупинити дію Статуту саме на той час, коли відбуватимуться збори. В такому разі діятимуть норми Закону, який дозволяє приймати рішення голосами 50%+", - розповідають власники офісної будівлі.

Учасники ТОВ "Підприємство "Київ", які володіють 42% голосів, вже оголосили, що не голосуватимуть за зміну керівництва, а у разі проведення незаконної реєстраційної дії, будуть скаржитися до Міністерства юстиції України та правоохоронних органів.

Також вони запрошують до участі в зборах представників ЗМІ, які допоможуть розібратися у ситуації та унеможливити рейдерське захоплення цих офісів.

Загальні збори відбудуться 4 вересня 2023 року об 11.00 за адресою: Київ, вул. вул. Лаврська, 16, адміністративна будівля, літ. "А", перший поверх, офіс № 1 (вхід з центральної прохідної).

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