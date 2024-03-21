Партизаны "АТЕШ" обнаружили место расположения техники врага в оккупированном Севастополе

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Симферополе место дислокации захватчиков. Войска рф прячут свою технику в районе автостанции, которой пользуется гражданское население. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Агентам удалось установить пункт расположения оккупационного подразделения в районе узловой станции Острянково, которая расположена в поселке городского типа Гвардейское.

Партизанам стало известно, что в районе автостанции по улице Ленина, расположены около 11 военных грузовиков и гаубицы 122 калибра, типа "Д-20" или "Д-30".

Это очередное доказательство того, что российская армия размещает военную технику и личный состав на территории объектов транспортной инфраструктуры для того, чтобы в дальнейшем обвинить Силы обороны Украины в ударах по гражданским объектам, - отмечают партизаны.

Напомним

В оккупированный город Джанкой прибыла новая партия российских солдат, вероятно, из 24-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа, о чем свидетельствует военная техника с новосибирскими номерами.