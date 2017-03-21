Партию взрывчатки и боеприпасов изъяли запорожские полицейские

За прошедшие сутки сотрудниками полиции в Запорожской области начато два уголовных производства по незаконному обороту оружия и боеприпасов.

В первом случае правоохранители обнаружили и изъяли около килограмма взрывчатого вещества и 31 детонатор. Во втором - 262 патрона различных калибров к оружию армейских образцов, снаряд малокалиберной пушки и две гранаты с запалом.

Начато уголовные производства по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Изъятое направлено на исследование до Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Продолжаются досудебные расследования.

Как сообщал УНН, два тайника с оружием обнаружили в зоне АТО.