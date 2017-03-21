Партію вибухівки та боєприпасів вилучили запорізькі поліцейські

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Запорізька поліція виявила дві схованки з вибухівкою та боєприпасами на Запоріжжі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Протягом минулої доби працівниками поліції в Запорізькій області розпочато два кримінальних провадження щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів.

У першому випадку правоохоронці виявили та вилучили близько кілограма вибухової речовини та 31 детонатор. У другому - 262 набої різних калібрів до зброї армійських зразків, снаряд малокаліберної гармати та дві гранати із запалами.

Розпочато кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою). Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Тривають досудові розслідування.

Як повідомляв УНН, дві схованки зі зброєю виявили в зоні АТО.

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