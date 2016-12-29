Партийным офисам в центре Ровно отключили отопление
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Тепловики из-за долгов прекратили обогревать помещение "Народного дома", который расположен в центре Ровно и вмещает партийные офисы и общественные организации. Об этом на сессии городского совета сообщил руководитель Ровно Владимир Хомко, передает корреспондент УНН.
По его словам, долг за обогрев трехэтажного дома уже достиг полумиллиона гривен.
"Хорошее помещение, но оно завалено. Грязные туалеты, протекает крыша. Почему политические силы, которые не прошли в Ровенский Совет, должны бесплатно пользоваться этими помещениями?", - Возмутился В.Хомко.
Депутатам руководитель Ровно предложил решить, как арендаторы - политические партии и общественные организации - должны платить за аренду помещения в центре города на улице Симона Петлюры.
Как сообщал УНН, депутаты в Ровно приняли бюджет на 2017 год.