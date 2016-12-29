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Партійним офісам у центрі Рівного відключили опалення

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Тепловики через борги припинили обігрівати приміщення "Народного дому", який розташований в центрі Рівного та вміщує партійні офіси та громадські організації. Про це на сесії міськоі ради повідомив керівник Рівного Володимир Хомко, передає кореспондент УНН.

За його словами, борг за обігрів триповерхового будинку вже сягнув півмільйона гривень.

“Хороше приміщення, але воно захаращене. Брудні туалети, протікає дах. Чому політичні сили, які не пройшли у Рівнераду, мають безкоштовно користуватися цими приміщеннями?”, — обурився В.Хомко.

Депутатам керівник Рівного запропонував вирішити, як орендарі — політичні партії та громадські організації — мають сплачувати за оренду приміщення в центрі міста на вулиці Симона Петлюри.

Як повідомляв УНН, депутати у Рівному ухвалили бюджет на 2017 рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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