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Партия Жириновского внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов в Украине

Киев • УНН

 • 9375 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) во вторник, 26 марта, внесла в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о непризнании итогов выборов. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский в Twitter, передаёт УНН.

Партия Жириновского внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов в Украине

"Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта. Мы первыми выступили с таким предложением. Также напомню, что у России есть полное право на защиту русских, проживающих в Донбассе...", - написал политик.

Он также заявил, что на протяжении недели до украинских выборов будет "описывать варианты развития событий" в соцсетях.
Кроме того, он предположил, что действующий Президент Украины Петр Порошенко может выиграть с якобы помощью подкупа избирателей, фальшивых голосов и представителей силовых структур на избирательных участках.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" заявил о том, что на президентских выборах Украины его главным оппонентом является президент России Владимир Путин.

Украинские Национальные Новости

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