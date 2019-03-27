Партія Жириновського внесла в Держдуму законопроект про невизнання підсумків виборів в Україні

"Сьогодні ЛДПР внесла в Держдуму законопроект про невизнання підсумків виборів президента України, які відбудуться 31 березня. Ми першими виступили з такою пропозицією. Також нагадаю, що у Росії є повне право на захист росіян, які проживають на Донбасі....", - написав політик.



Він також заявив, що протягом тижня до українських виборів буде "описувати варіанти розвитку подій" в соцмережах.

Крім того, він припустив, що чинний Президент України Петро Порошенко може виграти з нібито допомогою підкупу виборців, фальшивих голосів і представників силових структур на виборчих дільницях.



Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" заявив про те, що на президентських виборах України його головним опонентом є президент Росії Володимир Путін.