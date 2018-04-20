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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партия демократов США подала иск к России, Трампу и WikiLeaks

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Национальный комитет Демократической партии США в пятницу подал иск против избирательной кампании президента США Дональда Трампа, российского правительства и Wikileaks, обвинив их в незаконном сговоре с целью содействия победе Трампа на выборах в 2016 году, передает УНН со ссылкой на CNBC.

Партия демократов США подала иск к России, Трампу и WikiLeaks

В многомиллионном иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, говорится, что "в кампании Трампа Россия нашла желаемого и активного партнера в своих усилиях", по внедрению "наглой атаки на американскую демократию", которая включала кибератаку со стороны России на компьютерную сеть партии демократов.

Кампания Трампа, согласно судебному иску, "радостно приветствовала российскую помощь".

В иске отмечается, что "существующие отношения с Россией и русскими олигархами" и партнерами Трампа и самым Трампом "обеспечили благодатную почву для заговора России и Трампа".

Основной целью схемы, по мнению Национального комитета Демократической партии, было "усилить Трампа и унизить кандидатуру от Демократической партии", Хиллари Клинтон, форсируя кандидатуру Трампа, "чья политика была бы полезной для Кремля".

Белый дом и кампания Трампа не комментировали иск.

В списке обвиняемых в судебном иске - сын Трампа, Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, бывший руководитель кампании Пол Манафорт и официальный представитель кампании Ричард Гейтс, а также союзник Трампа Роджер Стоун.

Также в списке - Российская Федерация, генеральный штаб вооруженных сил РФ, хакер российской разведки, известный как Guccifer 2.0, Wikileaks и его лидер Джулиан Ассандж и еще десяток человек.

Отметим, с мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая попытки российского вмешательства в президентскую гонку в США в 2016 году. На данный момент в рамках рассмотрения обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Как сообщал УНН, по информации СМИ, спецпрокурор Роберт Мюллер получил доказательства попытки команды Дональда Трампа создать тайный канал связи с Россией.

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