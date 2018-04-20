Партія Демократів США подала позов до Росії, Трампа і WikiLeaks
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національний комітет Демократичної партії США в п'ятницю подав позов проти виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, російського уряду та Wikileaks, звинувативши їх в незаконній змові з метою сприяння перемозі Трампа на виборах у 2016 році, передає УНН з посиланням на CNBC.
У багатомільйонному позові, поданому до федерального суду Манхеттена, зазначено, що “у кампанії Трампа Росія знайшла бажаного і активного партнера в своїх зусиллях”, з впровадження “нахабної атаки на американську демократію”, яка включала кібератаку з боку Росії на комп’ютерну мережу партії Демократів.
Кампанія Трампа, згідно з судовим позовом, “радісно вітала російську допомогу”.
У позові наголошується, що “існуючі відносини з Росією та російськими олігархами” та партнерами Трампа і самим Трампом “забезпечили благодатний ґрунт для змови Росії і Трампа”.
Основною метою схеми, на думку Національного комітету Демократичної партії, було “посилити Трампа і принизити кандидатуру від Демократичної партії”, Хілларі Клінтон, форсуючи кандидатуру Трампа, “чия політика була б корисною для Кремля”.
Білий дім і кампанія Трампа не коментували позов.
У списку обвинувачених в судовому позові — син Трампа, Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, колишній керівник кампанії Пол Манафорт та офіційний представник кампанії Річард Гейтс, а також союзник Трампа Роджер Стоун.
Також в списку — Російська Федерація, генеральний штаб збройних сил РФ, хакер російської розвідки, відомий як Guccifer 2.0, Wikileaks та її лідер Джуліан Ассандж та ще десяток осіб.
Зазначимо, з травня 2017 Мюллер веде розслідування з широкого кола питань, включаючи спроби російського втручання в президентські перегони у США в 2016 році. На даний момент в рамках розгляду звинувачення пред'явлені 19 особам, серед яких п'ять американців, 13 росіян і один голландець.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, спецпрокурор Роберт Мюллер отримав докази спроби команди Дональда Трампа створити таємний канал зв'язку з Росією.