Партія Демократів США подала позов до Росії, Трампа і WikiLeaks

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національний комітет Демократичної партії США в п'ятницю подав позов проти виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, російського уряду та Wikileaks, звинувативши їх в незаконній змові з метою сприяння перемозі Трампа на виборах у 2016 році, передає УНН з посиланням на CNBC.