Парламентарии приняли законопроект о противодействии отмыванию доходов

Проект Закона № 2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направленный на достижение соответствия правовой системы Украины в указанной сфере с критериями, предъявляемыми Европейским Союзом (ЕС) к государствам, намерены вступить.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усовершенствовать организацию первичного и государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Так, у законопроекта предусматривается повышение планки осуществления мониторинга со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн и повышение ответственности за нарушение. Расчет суммы штрафа в случае совершения двух и более видов нарушений осуществляется путем добавления размеров штрафов за каждый вид нарушения.

В таком случае максимальная сумма штрафа, которая может быть применена к субъекту первичного финансового мониторинга, не может превышать 10% общего годового оборота (не более 7950 тысяч необлагаемых минимумов), а для других субъектов — 1590 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, согласно законопроекту, Председатель НАПК несет персональную ответственность за законность, прозрачность и эффективность деятельности Нацагентства, а также может назначать и увольнять работников.

При рассмотрении законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подано более 1300 поправок, из которых 500 было поддержано комитетом.

Ранее сообщал УНН, парламентарии приняли в первом чтении законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов.