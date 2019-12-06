Парламентарі ухвалили законопроект про протидію відмиванню доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2179 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення направлений на досягнення відповідності правової системи України у вказаній сфері до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення надасть можливість вдосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Так, у законопроекту передбачається підняття планки здійснення моніторингу зі 150 тис. грн до 400 тис. грн і підвищення відповідальності за порушення. Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.
У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати 10 % загального річного обороту (не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а для інших суб'єктів – 1590 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Окрім того, відповідно до законопроекту, Голова НАЗК несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Нацагентства, а також може призначати та звільняти працівників.
При розгляді законопроекту до другого читання до профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики подано більше 1300 правок, з яких 500 було підтримано комітетом.
Раніше УНН повідомляв, парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів.