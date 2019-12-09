Парламент еще не сделал все от него зависимое по легализации янтаря - Разумков

"Парламент все от него зависимое еще не сделал, есть еще ряд законопроектов связанных именно с этим направлением (говорит о легализации добычи янтаря - ред.). Эти законопроекты стоят на следующей пленарной неделе. Мы сможем их рассматривать - сможем говорить о комплексной реформе. Она будет касаться не только добычи янтаря, это и создание условий и привлечение инвесторов", - отметил Разумков.

По его словам, это будет зависеть не только от ВР, но и от Кабмина и местных властей.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2240 относительно урегулирования вопроса добычи янтаря.