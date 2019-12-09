Парламент ще не зробив все залежне від нього щодо легалізації бурштину – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Парламент ще не зробив все залежне від нього щодо легалізації видобутку бурштину. Про це заявив під час робочого візиту в Житомирі голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі одного із місцевих телеканалів, передає УНН.
"Парламент всього що від нього залежало ще не зробив, є ще ряд законопроектів пов’язаних саме з цим напрямком (говорить за легалізацію видобутку бурштину - ред.). Ці законопроекти стоять на наступному пленарному тижні. Ми зможемо їх розглядати - зможемо говорити про комплексну реформу. Вона буде стосуватися не лише видобутку бурштину, це і створення умов та залучення інвесторів", - зазначив Разумков.
За його словами, це буде залежати не лише від ВР, а й від Кабміну та місцевої влади.
Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила у першому читанні законопроект №2240 щодо урегулювання питання видобутку бурштину.