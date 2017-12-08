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Парламент проголосовал против “яиц Святаша”

Парламент проголосовал против “яиц Святаша”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Большинство народных депутатов Верховной Рады не поддержали правку народного депутата от группы “Видродження” Дмитрия Святаша о лишении производителей яиц и куриного мяса статуса сельхозпроизводителей, сообщает корреспондент УНН.

Инициатива нардепа заключалась в том, чтобы лишить отечественных производителей госпомощи на развитие и права на единый налог. Как объяснили в стенах парламента, связано это с тем, что Д.Святаш лоббирует так называемые “ножки Буша”, то есть импортные продукты и заинтересован в ухудшении положения национальных производителей.

Подтверждает эту версию народный депутат Игорь Лапин

"Вчера в стенах парламента явно прослеживались интересы тех, кто импортирует курицу. Мне не хотелось бы переходить на персоналии, но мы увидели, что Святаш, который торгует курицей — просил снизить ставки на ввоз этого продукта в Украину. В результате произошло противостояние между импортерами курицы и национальным производителем", — отметил нардеп и добавил, что в первую очередь власть обязана поддерживать внутреннего производителя.

"Когда речь идет о национальном производителе, когда вкладывают деньги в Украину, предоставляют рабочие места и продают продукцию за рубеж, когда мы являемся экспортерами и валютную выручку везут в Украину — я выступаю за нашего производителя. И имена для меня не имеют никакого значения“, — объяснил он.

Если бы правку Д.Святаша приняли, это означало бы убийство отечественной отрасли агропромышленного комплекса, а также повышение цен на местные продукты питания, уверены в профильных аграрных ассоциациях.

“Такой подход народного депутата Украины (который, как видно из его биографии, к сожалению, не имеет опыта в сфере агропромышленного производства) к „поддержке сельхозпроизводителей“ приведет к уничтожению сферы животноводства... Он является недопустимым и приведет к сокращению производства указанных видов сельхозпродукции, роста уровня безработицы, а также повышения цен на куриное мясо, яиц и яичную продукцию”, — предупреждали аграрии.

В знак протеста против инициативы нардепа, на полках супермаркетов ранее появились “яйца Святаша” с надписью: с 1 января 2018 года уже по 200 грн.

Вместе с тем, по результатам голосования в парламенте, народные депутаты приняли сторону отечественных производителей и отклонили “правку Святаша”.

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